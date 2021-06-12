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В ЛНР заявили об использовании ВСУ оружия НАТО при убийстве пяти ополченцев

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Украинские диверсанты, напавшие на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, использовали оружие натовского образца, заявил офицер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Офицер в ЛНР: Украина использовала оружие НАТО при убийстве ополченцев
Фото: ТАССТАСС
«Пули калибром 5,56 миллиметров, извлеченные из тел погибших, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко.
Уточняется, что пули приобщены к материалам уголовного дела, как вещественные доказательства.
Ранее в ЛНР сообщили, что 11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» ВСУ на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были убиты пятеро ополченцев.
Армия,Иван Филипоненко,Министерство обороны,НАТО,РИА Новости,
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