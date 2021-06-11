В 2021 году ВКС получат еще два новейших Су-57

Первый серийный истребитель Су-57 российскому ОПК удалось осилить. В 2021 году будут выпущены ещё два серийных самолёта пятого поколения, пишет «РИА-Новости», правда двигатель у них всё равно останется не «родной» - второго этапа («изделие-30» до сих пор находится в стадии доработки), а АЛ-41Ф-1С, тот самый, что устанавливается на серийные образцы Су-35.