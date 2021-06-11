В 2021 году ВКС получат еще два новейших Су-57

По данным РИА-Новости «изделие -30» обретёт вид серийного двигателя для Су-57 только в 2022 году. Напоминаем, что по контракту ГОЗ до 2026 года российский ОПК должен поставить Минобороны РФ
аж 76 «Сушек» пятого поколения. Есть надежда, что с 2023 года эти самолёты будут выпускаться с «родным» двигателем – второго этапа. Однако, очень озадачивает и темп производства Су-57. Если их будут выпускать, как и сейчас - по две единицы в год, то 76 машин Минобороны РФ получит только 2058 году. Надеюсь, дожить до этого срока, мне исполнится 97 лет.