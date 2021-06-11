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В странах НАТО ухудшилось отношение к России и Китаю

Деловая газета "Взгляд"
37 минут назад
Проживающие в странах НАТО стали хуже относиться к России и Китаю из-за пропагандистских заявлений руководства Североатлантического альянса, об этом свидетельствуют результаты опроса в 30 странах, заказанного НАТО.
В странах НАТО ухудшилось отношение к России и Китаю
Фото: ReutersReuters
Свыше 40% жителей стран альянса негативно относятся как к России, так и к Китаю, за последний год их мнение об этих странах ухудшилось, передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.
Положительно к России и Китаю в странах НАТО относятся лишь 18% и 19% соответственно.
При этом 83% опрошенных отметили, что для решения проблем безопасности очень важны «трансатлантические связи», только 4% придерживаются противоположного мнения.
45% респондентов указывают, что сотрудничество с США повышает безопасность их стран, но 10% считают иначе. 55% полагают, что Европе и Северной Америке нужно сотрудничать теснее.
Не мене 70% полагают, что текущий уровень расходов НАТО на оборону достаточен, 29% полагают, что такие расходы надо увеличить.
Ранее опрос в Молдавии показал, что 54% местных жителей выступают против вступления в НАТО.
Армия,НАТО,ИТАР-ТАСС,Россия,Китай,
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