В странах НАТО ухудшилось отношение к России и Китаю

Проживающие в странах НАТО стали хуже относиться к России Китаю из-за пропагандистских заявлений руководства Североатлантического альянса, об этом свидетельствуют результаты опроса в 30 странах, заказанного НАТО.

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Свыше 40% жителей стран альянса негативно относятся как к России, так и к Китаю, за последний год их мнение об этих странах ухудшилось, передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

Положительно к России и Китаю в странах НАТО относятся лишь 18% и 19% соответственно.

При этом 83% опрошенных отметили, что для решения проблем безопасности очень важны «трансатлантические связи», только 4% придерживаются противоположного мнения.

45% респондентов указывают, что сотрудничество с США повышает безопасность их стран, но 10% считают иначе. 55% полагают, что Европе и Северной Америке нужно сотрудничать теснее.

Не мене 70% полагают, что текущий уровень расходов НАТО на оборону достаточен, 29% полагают, что такие расходы надо увеличить.