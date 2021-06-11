В странах НАТО ухудшилось отношение к России и Китаю

Проживающие в странах НАТО
стали хуже относиться к России
и Китаю
из-за пропагандистских заявлений руководства Североатлантического альянса, об этом свидетельствуют результаты опроса в 30 странах, заказанного НАТО.
Свыше 40% жителей стран альянса негативно относятся как к России, так и к Китаю, за последний год их мнение об этих странах ухудшилось, передает ТАСС
со ссылкой на результаты исследования.
Положительно к России и Китаю в странах НАТО относятся лишь 18% и 19% соответственно.
При этом 83% опрошенных отметили, что для решения проблем безопасности очень важны «трансатлантические связи», только 4% придерживаются противоположного мнения.
45% респондентов указывают, что сотрудничество с США повышает безопасность их стран, но 10% считают иначе. 55% полагают, что Европе и Северной Америке нужно сотрудничать теснее.
Не мене 70% полагают, что текущий уровень расходов НАТО на оборону достаточен, 29% полагают, что такие расходы надо увеличить.
Ранее опрос в Молдавии показал
, что 54% местных жителей выступают против вступления в НАТО.