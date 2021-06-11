По данным ведомства, силовики разместили как минимум 17 танков Т-72Б в населенном пункте Рубежное. Накануне в четверг, 10 июня, там же были обнаружены несколько десятков самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», а также 12 танков Т-64.