10 апреля заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков указал
, что Украина располагает сотнями готовых к войне танков. «Киев может задействовать до 450–500 танков — в основном Т-64 и Т-72, а также некоторое количество новейших украинской разработки на базе того же Т-64. Из этих танков с учетом особенностей театра предстоящих боевых действий до 300-320 могут быть направлены против ДНР (самопровозглашенной Донецкой народной республики — прим. "Ленты.ру"
), а оставшиеся 150-180 — на Луганском направлении», — пишет автор.