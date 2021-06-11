Истребитель Су-35 сопроводил американский самолет-разведчик над акваторией Тихого океана. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее видео с борта российского самолета.

Уточняется, что нарушения государственной границы России допущено не было, полет проходил в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.