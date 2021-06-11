«10 июня 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», – говорится в сообщении оборонного ведомства.