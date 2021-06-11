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Опубликовано видео сопровождения Су-35 самолета-разведчика США

Алевтина Жаркова
31 минуту назад
Истребитель Су-35 сопроводил американский самолет-разведчик над акваторией Тихого океана. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее видео с борта российского самолета.
«10 июня 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что нарушения государственной границы России допущено не было, полет проходил в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.
Армия,Войска,Видео,Министерство обороны,Соединенные Штаты,
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