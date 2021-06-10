НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию

Если Украина вступит в НАТО , то подлетное время ракет до Москвы станет меньше 10 минут, указал президент Путин . Формальное членство в альянсе Киеву пока не светит, но украинских военных пригласили поучаствовать в крупнейших учениях НАТО в Восточной Европе за последние 25 лет. Вскоре корабли альянса начнут курсировать в Черном море – опять же при поддержке Украины. Чем грозят России эти маневры Североатлантического блока?

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Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1» указал на опасность, которой грозит вступление Украины в Североатлантический альянс. «Представим себе, что Украина станет членом НАТО: подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет?» – заметил накануне глава государства.

«Расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры к нашим границам имеет практическое значение для России, – подчеркнул президент. – Вот Польша, Румыния стали членами НАТО, американцы легко договорились о размещении там систем ПРО, но пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву, причем за очень короткое время».

При этом в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил : если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то этот вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Но очевидно, что Украину все активнее вовлекают в рутинную работу альянса, в том числе – «в поле», то есть в рамках разнообразных учений.

Украинские власти не скрывают целей участия своих вооруженных сил в натовских маневрах. Так, еще в апреле представитель Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил: на учениях НАТО Defender Europe 2021 в мае-июне будет отрабатываться война с Россией. «Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма», – заявил украинский чиновник.

Поэтому предстоящие учения НАТО можно рассматривать как создание плацдарма для давления на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов . «Нужно внимательно наблюдать и разбираться, проводят ли натовцы просто плановые учения или это нечто другое. Что в ходе этих маневров отрабатывается, применяется ли стратегическая авиация, идет ли переброска сил с одного театра военных действий на другой? И уже из этого делать выводы», – добавил генерал-полковник.

«Любые учения решают несколько задач: политические – демонстрируют решимость действий государств-союзников, и практические – отработку войск по решениям в возможной войне», – заметил доктор военных наук Константин Сивков. Все эти задачи присутствуют и в случае учений Defender Europe и Sea Breeze.

Напомним, серия маневров под общим названием Defender Europe («Защитник Европы») в 2021 году стала крупнейшим мероприятием такого рода за последние 25 лет с участием армий США и их союзников. В учениях в Прибалтике, Восточной Европе, на Балканах и в Средиземноморье уже приняло участие около 28 тысяч военнослужащих из 26 стран НАТО, а также «государств-партнеров», в том числе из Боснии, Грузии и Украины.

Эта серия маневров началась в середине весны и будет продолжаться еще минимум месяц. Ведущую роль в них играет армия США. «Учения демонстрируют нашу способность выступать в качестве стратегического партнера в области безопасности на Западных Балканах и в Черноморском регионе, сохраняя при этом наши возможности в Северной Европе, на Кавказе, Украине и в Африке», – сообщило Командование американских сухопутных сил в Европе и Африке.

В дополнение к этим маневрам в мае в Черном море проходили совместные учения украинских пограничников и Береговой охраны США, с заходом американского корабля Hamilton в порт Одессы. Вскоре близ берегов Крыма должны начаться учения Sea Breeze. В них задействуют около четырех тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. На территории Украины учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Вместе с тем на сентябрь запланированы совместные маневры Украины и НАТО «Нерушимая стойкость». Всего в 2021 году альянс планирует привлечь ВСУ к участию в семи подобных операциях, сообщил портал « Страна.ua ».

Что касается маневров Sea Breeze, то представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял : под прикрытием учений НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе. Он пояснил: несмотря на то, что учение должно быть морским, «его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря».

Теоретически под предлогом учений НАТО может доставить Украине и дальнобойное оружие,

а также вооружения малой и средней дальности, сказал бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов . «Представителями нашего Минобороны было сказано, что это учение Sea Breeze с Украиной в сухопутном составе НАТО использует для доставки оружия , ­– указал адмирал. – Вспомним, как они ставили «першинги» и «томагавки» в свое время в Турции, но потом – под нажимом – согласились отыграть ситуацию назад».

«Вполне вероятно, что после маневров Sea Breeze значительная часть боевой техники действительно останется на Украине. Ей предоставляют средства для изменения в свою пользу ситуации в Донбассе», – подчеркнул Сивков. «С другой стороны, оккупация Донбасса украинскими войсками может стать детонатором напряжения в России. Сейчас американцы проводят учения, а мы свои войска убрали. Понятно, что это сделано для стабилизации ситуации. Но мы отошли, а они – нет», – заметил эксперт.