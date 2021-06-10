НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию

«Расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры к нашим границам имеет практическое значение для России, – подчеркнул президент. – Вот Польша, Румыния стали членами НАТО, американцы легко договорились о размещении там систем ПРО, но пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву, причем за очень короткое время».
«Любые учения решают несколько задач: политические – демонстрируют решимость действий государств-союзников, и практические – отработку войск по решениям в возможной войне», – заметил доктор военных наук Константин Сивков. Все эти задачи присутствуют и в случае учений Defender Europe и Sea Breeze.
«Вполне вероятно, что после маневров Sea Breeze значительная часть боевой техники действительно останется на Украине. Ей предоставляют средства для изменения в свою пользу ситуации в Донбассе», – подчеркнул Сивков. «С другой стороны, оккупация Донбасса украинскими войсками может стать детонатором напряжения в России. Сейчас американцы проводят учения, а мы свои войска убрали. Понятно, что это сделано для стабилизации ситуации. Но мы отошли, а они – нет», – заметил эксперт.