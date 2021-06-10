Самолет ВВС США сбросил «достающие до Сибири» стелс-ракеты

Соответствующие испытания состоялись в начале текущего года, однако подробности о них появились лишь в июне. Отмечается, что таким образом было отработано превращение транспортника MC-130J Commando II в самолет-арсенал. Издание отмечает: в ходе учений транспортник получил координаты точки сброса палеты, после чего была определена новая мишень для удара, что потребовало провести перенацеливание ракет. «По своей сути концепция Rapid Dragon предполагает использование самолетов в качестве грузовиков с оружием для обеспечения дополнительной ударной мощи, особенно во время потенциальных операций более высокого класса против близких [по силе к США] конкурентов вроде Китая или России», — пишет издание.