Су-57 назвали худшим истребителем пятого поколения

Ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс заявил, что на данный момент из четырёх действующих стелс-истребителей российский Су-57 является худшим. Он написал об этом в блоге Sandboxx, передаёт Lenta.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Холлингс подчеркнул, что сейчас существует четыре действующих стелс-истребителя — американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, китайский J-20 и российский Су-57. Американские самолёты он назвал лучшими. Как отметил обозреватель, J-20 получит новые двигатели, после чего он приблизится к F-22 Raptor. F-35 Lightning II, по словам Холлингса, является не таким манёвренным, как вышеназванные истребители. Однако этот самолёт эксперт назвал «невероятно хитрым летающим суперкомпьютером».

Су-57 обозреватель назвал «самым незаметным среди самолётов пятого поколения». При этом он подчеркнул, что истребитель — это не только эффективная площадь рассеяния. Как написал ветеран морской пехоты, не очень справедливо сравнивать действующие истребители «лоб в лоб», ведь каждый из них создавался для решения вполне определённых задач.

И всё же Су-57 может быть худшим истребителем пятого поколения на планете. Но это совсем не делает его плохим истребителем, — заявил Холлингс.

Далее в своём материале эксперт перечислил ряд проблем, сопровождающих отечественный самолёт. В их числе он назвал распад СССР, который привёл к появлению первого истребителя пятого поколения в США, а не в РФ. Также Холлингс назвал проблемой прекращение сотрудничества с Индией (страна оказалась недовольна стелс-характеристиками Су-57), отсутствие двигателей второго этапа и антироссийские западные санкции, которые мешают установить на истребитель современную авионику.

Холлингс напомнил, что первый Су-57 разбился в декабре 2019 года.

Это стало огромным ударом по хрупкой репутации России как мировой военной державы, — написал эксперт.

Ранее обозреватель американского издания National Interest Марк Эпископос в своём материале высоко оценил характеристики новых российских ударных беспилотников «Охотник-Б».