Российский Су-30СМ и F-35A Lightning II встретились над Балтикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», опубликовавший соответствующее видео. Подобное сближение самолетов такого класса было зафиксировано в первый раз.

Как уточняется, на кадрах запечатлен российский истребитель и два воздушных судна ВВС Италии, которые прибыли на авиабазу Эмари в Эстонии. Итальянские боевые самолеты будут охранять воздушное пространство стран Балтии в течение четырех месяцев. На этом посту они сменили немецких пилотов.