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Встреча Су-30СМ и F-35A над Балтикой попала на видео

Алевтина Жаркова
36 минут назад
Российский Су-30СМ и F-35A Lightning II встретились над Балтикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», опубликовавший соответствующее видео. Подобное сближение самолетов такого класса было зафиксировано в первый раз.
Как уточняется, на кадрах запечатлен российский истребитель и два воздушных судна ВВС Италии, которые прибыли на авиабазу Эмари в Эстонии. Итальянские боевые самолеты будут охранять воздушное пространство стран Балтии в течение четырех месяцев. На этом посту они сменили немецких пилотов.
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