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Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии

ТАСС
47 минут назад
Один российский военнослужащий погиб, еще трое госпитализированы в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российский военный погиб в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что жизни пострадавших ничто не угрожает.
"Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку", - заявили в министерстве.
Армия,Министерство обороны,Сирийская Арабская Республика,
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