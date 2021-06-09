Условие для снятия санкций: США вновь потребовали от Турции отказаться от С-400

В Вашингтоне ожидали, что Анкара предоставит письменное обязательство по поводу отказа от С-400. Утверждается, что соответствующий документ администрация президента СШАДжо Байдена хотела представить Конгрессу: если бы турецкая сторона согласилась, американцы могли бы снять санкции.
Проверять, эксплуатируются ли С-400, должны были американские специалисты. При этом Турция отказалась идти на такую сделку.
Предполагается, что такое действие стало ответом на предложение Вашингтона. Так, Соединенные Штаты предложили Турции альтернативу в вопросе покупки российских зенитных ракетных систем. Какую конкретно альтернативу предоставили Анкаре, не уточнялось.
Турция расплатилась за C-400 с Москвой еще 7 декабря. Поставки систем, вызвавших кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.