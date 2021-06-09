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США потребовали от Турции не пользоваться российскими С-400

Lenta.ru
2 часа назад
США потребовали от Турции не пользоваться российскими зенитно-ракетными комплексам С-400. Об этом пишет Hurriyet.
Условие для снятия санкций: США вновь потребовали от Турции отказаться от С-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Вашингтоне ожидали, что Анкара предоставит письменное обязательство по поводу отказа от С-400. Утверждается, что соответствующий документ администрация президента США Джо Байдена хотела представить Конгрессу: если бы турецкая сторона согласилась, американцы могли бы снять санкции.
Проверять, эксплуатируются ли С-400, должны были американские специалисты. При этом Турция отказалась идти на такую сделку.
2 июня Bloomberg писали, что Анкара собирается выслать российских специалистов по C-400, тем самым удовлетворив просьбу США. Об этом якобы рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергла высылку своих специалистов.
Предполагается, что такое действие стало ответом на предложение Вашингтона. Так, Соединенные Штаты предложили Турции альтернативу в вопросе покупки российских зенитных ракетных систем. Какую конкретно альтернативу предоставили Анкаре, не уточнялось.
Турция расплатилась за C-400 с Москвой еще 7 декабря. Поставки систем, вызвавших кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.
Армия,Мевлют Чавушоглу,Джозеф Байден,Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству,Администрация США,Hurriyet Daily News,Bloomberg,Анкара,Турция,Соединенные Штаты,
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