Шойгу наградили за строительство главного храма ВС РФ

«Приняв во внимание огромный труд, примененные современные методики и новые технологии, выдающиеся архитектурно-художественные качества главного храма ВС РФ, президиум РАХ счел справедливым наградить авторов проекта и ведущих мастеров наградами Российской академии художеств. Высшая награда Российской академии художеств < > [присуждена — «Газета.Ru»] министру обороны России генералу армии С. К. Шойгу — соавтору идеи художественного и смыслового наполнения храма и непосредственному руководителю строительства», — указано в сообщении.