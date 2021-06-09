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Появились данные о ранении российских военных в Сирии

Lenta.ruиещё 1
41 минуту назад
Появились данные о ранении троих российских военных в районе Ад-Дарбасия сирийской провинции Хасака. Об этом пишет курдская служба новостей ANHA в своем Twitter.
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Фото: ТАССТАСС
По данным издания, военнослужащие получили ранения при взрыве противопехотной мины в Сирии. Кроме того, сообщается об одном погибшем.
Минобороны России пока не подтвердило эту информацию.
13 мая сообщалось, что патруль российской военной полиции в Сирии блокировал и развернул колонну армии США на северо-востоке страны в провинции Хасеке. Уточняется, что большое подразделение армии США было вынуждено развернуться из-за маленькой группы российских военных, обеспечивающих безопасность движения по трассе М4.
В российском военном ведомстве, комментируя ситуацию, отметили, что американские военные нарушили протоколы деконфликтации, не согласовав маршрут следования и никого предварительно не уведомив.
Армия,Министерство обороны,Сирийская Арабская Республика,
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