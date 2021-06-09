Гонку военных патрулей на полигоне Алабино показали на видео

Гонка военных патрулей проходит на полигоне Алабино в среду.

Участники соревнуются в стрельбе по ростовым мишеням, экстремальном вождении автомобиля, преодолевают полосу препятствий и сдают нормативы по радиационной, биологической и химической защите.