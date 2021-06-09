Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Черном море

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии, выполнявший тренировочную задачу в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море. Об этом в среду, 9 июня, сообщил телеканал BTV со ссылкой на Министерство обороны республики.

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Как заявило оборонное ведомство, связь с пилотом истребителя МиГ-29 потеряли ночью. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы.

В мае в Белоруссии разбился военный самолет. Минобороны республики завило о гибели двух летчиков в результате крушения военного самолета в Барановичах. Как пояснила пресс-служба ведомства, экипаж обнаружил техническую неисправность в процессе полета и пытался увести самолет от населенного пункта. Пилоты катапультировались, однако выжить им не удалось.

Также в конце мая в американском штате Невада самолет потерпел крушение после вылета с военно-воздушной базы ВВС США. В результате инцидента погиб пилот. Как стало известно, самолетом управлял пилот компании Draken, на борту он находился один.