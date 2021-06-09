Российский бомбардировщик получит защиту от всех видов оружия

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), разрабатываемый в России , получит самый передовой комплекс обороны, который позволит защитить самолет от всех видов оружия, сообщил ТАСС источник.

Фото: Телеканал «Звезда» Телеканал «Звезда»

«Для ПАК ДА разрабатывается полностью новый бортовой комплекс обороны, который позволит защитить его от всех видов оружия — радиолокационного и оптического»,— заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, самолет будет нести только внутрифюзеляжное оружие, в том числе ракеты большой дальности — это позволит не заходить в зону ПВО противника, поражать цели из районов мирового океана или с территории другого государства.

Источник добавил, что в настоящее время идет изготовление опытного образца ПАК ДА.