Российский бомбардировщик получит защиту от всех видов оружия

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), разрабатываемый в России, получит самый передовой комплекс обороны, который позволит защитить самолет от всех видов оружия, сообщил ТАСС источник.
Фото: Телеканал «Звезда»Телеканал «Звезда»
«Для ПАК ДА разрабатывается полностью новый бортовой комплекс обороны, который позволит защитить его от всех видов оружия — радиолокационного и оптического»,— заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его данным, самолет будет нести только внутрифюзеляжное оружие, в том числе ракеты большой дальности — это позволит не заходить в зону ПВО противника, поражать цели из районов мирового океана или с территории другого государства.
Источник добавил, что в настоящее время идет изготовление опытного образца ПАК ДА.
В прошлом году сообщалось, что Россия начала строить первый опытный образец стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации». Планировалось, что бомбардировщик может выполнить свой первый полет в к 2025-2026 году.