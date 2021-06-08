Проект на миллиарды долларов: Армии США грозит потеря атомных подлодок

Отмечается, что существующие задержки в реализации субмарин Virginia block IV также тормозят процесс. Согласно имеющимся данным, с февраля по август 2020 года «сроки поставки восьми из десяти оставшихся подводных лодок типа block IV были дополнительно отложены в среднем на четыре месяца».

Представители ВМС списали увеличение расходов на реализацию программы на задержку в поставках прежней модификации субмарин. По их словам, она спровоцировала увеличение нагрузок на предприятия. Это, в свою очередь, привело к привлечению к реализации проекта новых, неопытных сотрудников, так как и у поставщиков, и у судостроителей наблюдались проблемы с укомплектованием штата на фоне пандемии.