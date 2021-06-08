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Белорусские военные прибыли в Россию на учения

BFM.RUиещё 4
1 час назад
Международные учения «Славянское братство — 2021» пройдут с 16 по 19 июня
Белорусские военные прибыли в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Подразделения белорусского Витебского соединения ВДВ прибыли в Новороссийск для участия в международных тактических учениях «Славянское братство — 2021». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
Военно-транспортным самолетом Ил-76МД Военно-воздушных сил Белоруссии прилетели более 300 военнослужащих. Белорусские военные уже прошли необходимые санэпидмероприятия и расположились в автономном полевом лагере на полигоне Раевский.
Как отметили в Минобороны РФ, накануне на станцию Тоннельная под Новороссийском прибыл эшелон с боевой и спецтехникой Витебского соединения ВДВ, которая уже находится на полигоне Раевский.
Учения «Славянское братство — 2021» пройдут с 16 по 19 июня.
Армия,Министерство обороны,Россия,Новороссийск,
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