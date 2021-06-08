Белорусские военные прибыли в Россию

Международные учения «Славянское братство — 2021» пройдут с 16 по 19 июня

Военно-транспортным самолетом Ил-76МД Военно-воздушных сил Белоруссии прилетели более 300 военнослужащих. Белорусские военные уже прошли необходимые санэпидмероприятия и расположились в автономном полевом лагере на полигоне Раевский.