В США раскрыли отношение к российскому «Панцирю-C1»

Defense News пишет, что в настоящее время Ирак эксплуатирует военную технику различных стран, включая США и Россию, что создает трудности в ее обслуживании. В частности, опрошенные Defense News эксперты раскрыли отношение к российскому оружию в Ираке, где, в частности, остались довольны работой российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-C1».

Тем не менее сокращение присутствия американских компаний в стране вызовет вакуум, который, как уверяет издание, наверняка будет заполнен Россией или Китаем, а также Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Две последних страны, в частности, могут оказать Багдаду финансовую поддержку. Издание пишет, что, среди прочего, Москва может предложить иракской стороне выгодные услуги в обслуживании образцов российской и советской техники.