«Что это за работа такая?: Шойгу явился с проверкой в военкомат

На кадрах видно, как Шойгу возмущен отсутствием компьютеров с доступом в интернет.
«Вы что, как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая», - заявил министр.
Он указал на наличие в кабинете микроволновки и холодильника и на отсутствие компьютера, «чтобы связаться с соседним военкоматом».
Шойгу разозлился, когда начальник военкомата позвал одну из сотрудниц. Он подчеркнул, что приезжает на место трижды и каждый раз сталкивается с недоработками.
«Не кричите вы так, ну что вы, честное слово», - указал Шойгу.
Не так давно Сергей Шойгу поведал, как спецназ учится у старообрядцев умению жить в суровых климатических условиях. Министр рассказал, как военные из спецподразделений набираются опыта в Республике Тува, где проходят необычные учения.
Также Шойгу заявлял, что в летний период в Вооруженных силах проведут более 4500 учений и тренировок. По словам главы ведомства, основные усилия будут направлены на совершенствование индивидуальных показателей и сохранение интенсивности боевой подготовки.