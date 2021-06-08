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«Что это за работа такая?: Шойгу пристыдил сотрудников военкомата

Лера Букина
17 минут назад
Министр обороны России Сергей Шойгу внезапно явился с проверкой в один из военкоматов Москвы. Ролик опубликован на платформе «Яндекс.Дзен»
«Что это за работа такая?: Шойгу явился с проверкой в военкомат
Фото: ТАССТАСС
На кадрах видно, как Шойгу возмущен отсутствием компьютеров с доступом в интернет.
«Вы что, как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая», - заявил министр.
Он указал на наличие в кабинете микроволновки и холодильника и на отсутствие компьютера, «чтобы связаться с соседним военкоматом».
Шойгу разозлился, когда начальник военкомата позвал одну из сотрудниц. Он подчеркнул, что приезжает на место трижды и каждый раз сталкивается с недоработками.
«Не кричите вы так, ну что вы, честное слово», - указал Шойгу.
Не так давно Сергей Шойгу поведал, как спецназ учится у старообрядцев умению жить в суровых климатических условиях. Министр рассказал, как военные из спецподразделений набираются опыта в Республике Тува, где проходят необычные учения.
Также Шойгу заявлял, что в летний период в Вооруженных силах проведут более 4500 учений и тренировок. По словам главы ведомства, основные усилия будут направлены на совершенствование индивидуальных показателей и сохранение интенсивности боевой подготовки.
Армия,Сергей Шойгу,Москва,Россия,
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