«Что это за работа такая?: Шойгу явился с проверкой в военкомат

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На кадрах видно, как Шойгу возмущен отсутствием компьютеров с доступом в интернет.

«Вы что, как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая», - заявил министр.

Он указал на наличие в кабинете микроволновки и холодильника и на отсутствие компьютера, «чтобы связаться с соседним военкоматом».

Шойгу разозлился, когда начальник военкомата позвал одну из сотрудниц. Он подчеркнул, что приезжает на место трижды и каждый раз сталкивается с недоработками.

«Не кричите вы так, ну что вы, честное слово», - указал Шойгу.

Не так давно Сергей Шойгу поведал, как спецназ учится у старообрядцев умению жить в суровых климатических условиях. Министр рассказал, как военные из спецподразделений набираются опыта в Республике Тува, где проходят необычные учения.