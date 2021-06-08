Пакистан отказался предоставить США военные базы

Президент США Джо Байден
14 апреля 2021 года объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом
подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан"
(запрещено в РФ), согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств. В соответствии с мирным соглашением талибы обязались "не сотрудничать с группами или отдельными лицами, угрожающими безопасности Соединенных Штатов или их союзников", чем и был обусловлен вывод американских войск.