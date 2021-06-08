В следующем году истекает срок полномочий Столтенберга во главе НАТО. La Repubblica предполагает, что блок впервые может возглавить женщина. Отмечается, что генеральным секретарем альянса может стать бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
, а также итальянка Федерика Могерини
, занимавшая ранее должность верховного представителя ЕС
по иностранным делам и политике безопасности. Кроме того, среди кандидатов фигурировали два бывших итальянских премьер-министра - Энрико Летта и Маттео Ренци
. Однако в марте Летта был утвержден на пост секретаря Демократической партии
, являющейся одной из ведущих в Италии. Сторонники Ренци также ранее опровергали, что политик заинтересован в должности генсека НАТО, и указывали, что он сконцентрирован на внутренней политике. Вопрос о преемнике Столтенберга может обсуждаться на саммите в Брюсселе.