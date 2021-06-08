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Генсек НАТО заявил, что альянс готов защищать союзников от Минска и Москвы

ТАСС
32 минуты назад
Организация Североатлантического договора (НАТО) готова защищать каждого союзника от любой опасности, "исходящей из Минска или Москвы". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете La Repubblica, опубликованном во вторник.
"НАТО - оборонительный альянс, но мы начеку и, разумеется, готовы в чрезвычайной ситуации защищать любого своего члена от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы", - сказал Столтенберг.
По его утверждению, основную угрозу и вызов альянсу представляют "укрепление сотрудничества России и Китая на политическом и военном уровнях", а также ужесточение форм терроризма и кибератаки. Общая стратегия альянса в ответ на эти вызовы будет обсуждаться на саммите НАТО 14-15 июня в Брюсселе с участием президента США Джо Байдена, уточнил генсек.
В следующем году истекает срок полномочий Столтенберга во главе НАТО. La Repubblica предполагает, что блок впервые может возглавить женщина. Отмечается, что генеральным секретарем альянса может стать бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также итальянка Федерика Могерини, занимавшая ранее должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Кроме того, среди кандидатов фигурировали два бывших итальянских премьер-министра - Энрико Летта и Маттео Ренци. Однако в марте Летта был утвержден на пост секретаря Демократической партии, являющейся одной из ведущих в Италии. Сторонники Ренци также ранее опровергали, что политик заинтересован в должности генсека НАТО, и указывали, что он сконцентрирован на внутренней политике. Вопрос о преемнике Столтенберга может обсуждаться на саммите в Брюсселе.
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