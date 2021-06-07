В Сирии заметили военные автомобили из СССР

На дорогах Сирии давно стали привычными автомобили, который поставлял в эту страну еще Советский Союз: старые ГАЗ-66, ЗиЛ-131, Урал-375, КрАЗ-255, МАЗ-537.

Фото: Reuters Reuters

В значительных количествах имеются ГАЗ-3308 "Садко", активно эксплуатируются современные модификации "Уралов", "Камазов". Были также замечены белорусские МАЗ-6317, МАЗ-437041 и МАЗ-437041. В настоящее время встречаются еще чешские Tatra-815 и более старые модели этой компании. До сих пор попадаются такие редкие экземпляры как Praga V3S.

Интересно, что практически все упомянутые образцы, кроме узкоспециализированных, типа тяжелых тягачей, применяются не только для доставки различных грузов и перевозки личного состава, но часто выступают как платформы для установки различного вооружения, вроде скорострельных зенитных пушек ЗУ-23-2, 57-мм С-60 и 100-мм КС-19.

Syrian amry today at Aleppo

How they get TAM 150 trucks? pic.twitter.com/KUrMWFHh25— ZOKA (@200_zoka) June 5, 2021

Оказывается, правительственные войска также эксплуатируют технику, изготовленную в Югославии. Речь идет о трехосном полноприводном армейском вездеходе TAM 150. Недавно колонну таких машин заметили в районе Алеппо.

Эти грузовики могут уверенно эксплуатироваться при 50-градусной жаре и перевозить до 5000 кг или два десятка военнослужащих. Мощность дизельного двигателя - 150 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч.