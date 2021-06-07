Скандал в поезде: Россию обвинили в дискредитации НАТО

В произошедшем близ границы России разглядели злой умысел: нашлись те, кто решил, что скандал спровоцировали «агенты российской разведки», которые воспользовались состоянием солдат.

Издание отмечает, что в Эстонии сосредоточено достаточно много военнослужащих из Великобритании. По большей части они принадлежат к первому батальону Мерсийского полка.