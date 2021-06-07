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Россию обвинили в дискредитации НАТО из-за снятия пьяных солдат с поезда

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад
Россию заподозрили в попытке дискредитировать действия НАТО после того, как шестерых британских солдат сняли с поезда в 30 километрах от эстонско-российской границы. О произошедшем инциденте сообщает Daily Mirror.
Скандал в поезде: Россию обвинили в дискредитации НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Уточняется, что военнослужащих высадили в связи с жалобами пассажиров, заявивших, что солдаты пребывали в нетрезвом состоянии и кричали, пугая попутчиков. Представители местных правоохранительных органов задержали британцев и передали их военной полиции Североатлантического альянса. Согласно имеющимся данным, дебоширов ожидает дисциплинарное взыскание.
В произошедшем близ границы России разглядели злой умысел: нашлись те, кто решил, что скандал спровоцировали «агенты российской разведки», которые воспользовались состоянием солдат.
«Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты [президента России Владимира] Путина», — заявил в беседе с журналистами специалист по России военно-аналитического агентства Jane's Брюс Джонс (Bruce Jones).
Тем временем в Министерстве обороны заверили, что выясняют обстоятельства инцидента.
Издание отмечает, что в Эстонии сосредоточено достаточно много военнослужащих из Великобритании. По большей части они принадлежат к первому батальону Мерсийского полка.
В мае сообщалось, что британские солдаты НАТО подрались с жителями эстонского города. Глава патрульной службы Тауно Лемпу рассказал, что военнослужащие альянса пришли в ресторан быстрого питания и начали оказывать знаки внимания местной жительнице. Соотечественники женщины сочли поведение солдат «неприемлемым», и завязалась потасовка.
Армия,Брюс Джонс,Министерство обороны,НАТО,МВД,Россия,
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