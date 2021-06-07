"США в 2015 году сделали невозможным проведение наблюдательных полетов над своей территорией, отказавшись предоставить достаточное количество промежуточных посадок для российских самолетов Ан-30Б, ограничивали возможности России по наблюдению за Алеутскими островами; де-факто сокращали максимальную дальность полетов, отменив остановки для ночного отдыха российских экипажей на аэродромах дозаправки, - указала она. - Уменьшали дальность полета над Аляской и Гавайскими островами, устанавливали ограничения по высоте полета самолета наблюдения, не предусмотренные ДОН и противоречащие рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), затягивали выдачу виз назначенному российскому персоналу в нарушение установленных договором сроков".
"Они также направляли для выполнения миссий открытого неба старые самолеты в неудовлетворительном техническом состоянии, что создавало угрозу жизни и здоровью американских и российских участников полетов", - добавила дипломат.
"Великобритания, Норвегия и Канада устанавливали не предусмотренные договором ограничения высоты полета, препятствуя использованию конфигураций российских самолетов наблюдения, - подчеркнула она. - Канада исключила возможность проведения наблюдательных полетов над своей территорией и над территорией США, отказавшись предоставить достаточное количество промежуточных посадок для российских самолетов Ан-30Б, не соблюдала установленные сроки и порядок выдачи виз назначенному персоналу".
"Грузия с 2012 года перестала принимать российские миссии над своей территорией, грубо нарушая договор", - подчеркнула дипломат.