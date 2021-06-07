«Хватая ртом воздух и пуская газы»: В Сети посмеялись над «историческим перехватом» F-35

Фотографии перехвата российского самолета Ан-12 истребителями F-35 в рамках миссии Североатлантического альянса в Прибалтике насмешили пользователей соцсетей. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Фото: Reuters Reuters

По данным издания, перехват был совершен самолетами ВВС Италии F-35A Lightning II в рамках балтийской операции НАТО, фотографии маневра опубликовал редактор The Aviationist Дэвид Сенсиотти.

Он отметил, что ценность снимков в том, что они запечатлели первый в истории перехват, выполненный итальянскими F-35 в рамках балтийской операции НАТО.

При этом пользователи Twitter, комментируя фото, отметили, что перехват получился весьма дорогостоящим, поскольку один вылет F-35 стоит дороже, чем сам российский Ан-12, который сопровождали истребители.

«Посмотрите на соотношение самолетов. Похоже, F-35 пытается замедлить темп полета», «Хватая ртом воздух и пуская газы», - сыронизировали они.

Также пользователи соцсетей усомнились в том, что перехват был безопасным, профессиональным и вообще контролируемым.