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«Хватая ртом воздух и пуская газы»: В Сети посмеялись над «историческим перехватом» F-35

Алиса Селезнёва
6 часов назад
Фотографии перехвата российского самолета Ан-12 истребителями F-35 в рамках миссии Североатлантического альянса в Прибалтике насмешили пользователей соцсетей. Об этом пишет «ПолитРоссия».
«Хватая ртом воздух и пуская газы»: В Сети посмеялись над «историческим перехватом» F-35
Фото: ReutersReuters
По данным издания, перехват был совершен самолетами ВВС Италии F-35A Lightning II в рамках балтийской операции НАТО, фотографии маневра опубликовал редактор The Aviationist Дэвид Сенсиотти.
Он отметил, что ценность снимков в том, что они запечатлели первый в истории перехват, выполненный итальянскими F-35 в рамках балтийской операции НАТО.
При этом пользователи Twitter, комментируя фото, отметили, что перехват получился весьма дорогостоящим, поскольку один вылет F-35 стоит дороже, чем сам российский Ан-12, который сопровождали истребители.
«Посмотрите на соотношение самолетов. Похоже, F-35 пытается замедлить темп полета», «Хватая ртом воздух и пуская газы», - сыронизировали они.
Также пользователи соцсетей усомнились в том, что перехват был безопасным, профессиональным и вообще контролируемым.
Ранее стало известно, что Министерство обороны США в 2022 году не собирается выделять деньги на закупку истребителей пятого поколения F-35. А те средства, на которые планировалось купить F-35, будут потрачены на приобретение истребителя-бомбардировщика F-15EX.
Армия,НАТО,Пентагон,
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