В США назвали проблемным российский «Меркурий»

Российские корветы проекта 20386 типа «Меркурий» могут столкнуться с теми же проблемами, что и американские прибрежные боевые корабли типов Freedom и Independence, пишет The National Interest

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Издание напоминает, что в апреле первый корвет проекта 20386 типа «Меркурий» был спущен на воду без надстройки спустя почти пять лет после закладки. Американский журнал уверен, что это может указывать на трудности, с которыми столкнулись создатели корабля.

Среди проблем, которые могут сопровождать постройку перспективного российского корвета, называются перерасход средств и технические неполадки. В частности, говорится о неудачном выборе двигательной установки, неоптимальной конструкции радиолокационной системы и недостаточной боеспособности корвета.

В The National Interest заключают, что корвет проекта 20386 типа «Меркурий» «остается уникальным испытательным полигоном до тех пор, пока его возможности не достигнут совершенства».