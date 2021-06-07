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В США назвали проблемным российский «Меркурий»

Lenta.ru
18 часов назад
Российские корветы проекта 20386 типа «Меркурий» могут столкнуться с теми же проблемами, что и американские прибрежные боевые корабли типов Freedom и Independence, пишет The National Interest.
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
Фото:  Андрей Станавов / РИА Новости Андрей Станавов / РИА Новости
Издание напоминает, что в апреле первый корвет проекта 20386 типа «Меркурий» был спущен на воду без надстройки спустя почти пять лет после закладки. Американский журнал уверен, что это может указывать на трудности, с которыми столкнулись создатели корабля.
Среди проблем, которые могут сопровождать постройку перспективного российского корвета, называются перерасход средств и технические неполадки. В частности, говорится о неудачном выборе двигательной установки, неоптимальной конструкции радиолокационной системы и недостаточной боеспособности корвета.
В The National Interest заключают, что корвет проекта 20386 типа «Меркурий» «остается уникальным испытательным полигоном до тех пор, пока его возможности не достигнут совершенства».
В январе издание Defense News писало, что крупнейшая в мире военно-промышленная компания, американская Lockheed Martin, прекратила поставки ВМС США прибрежных боевых кораблей типа Freedom. Согласно информации издания, причиной временного прекращения поставок стал конструктивный недостаток трансмиссии двигательной установки корабля, в разработке которой принимала участие немецкая компания Renk.
Армия,Оружие,The National Interest,Соединенные Штаты,
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