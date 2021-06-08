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Первый полноценный "стелс"-корабль построят в России

Газета.Ruиещё 2
38 минут назад
Новейший корвет проекта 20386 "Меркурий" первым из российских кораблей могут построить полностью по концепции "стелс"-корабля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в судостроительной отрасли.
Первый полноценный "стелс"-корабль построят в России
Фото:  Андрей Станавов / РИА Новости Андрей Станавов / РИА Новости
Предполагается, что уровень незаметности данного корабля проверят в ходе специальных испытаний. До этого на российских кораблях использовались отдельные элементы "стелс"-технологий, среди которых радиопоглощающее покрытие.
Тем не мене окончательно реализовать концепцию малозаметного корабля не удалось.
"Корвет "Меркурий" станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, 100-метровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка", - поделился собеседник.
Помимо "покрытия в рамках концепции "стелс"-корабля надстройки корвета будет иметь особую форму, на нем будет сведено до минимума число выступающих элементов".
Предполагается, что корпус корвета уже полностью достроили, а сейчас идут надстройки корабля. Ранее сообщалось, что строительство двух подлодок России отстает от графика из-за ошибки поставщика. Подлодки "Кронштадт" и "Великие Луки" находятся в процессе строительства более 15 лет.
Армия,Оружие,Россия,
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