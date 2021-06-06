НАТО начала учения Baltops в Балтийском море

Baltops 2021, которые пройдут в два этапа, начались в Датских проливах, где будут отрабатываться действия в узких местах на море. Впервые эти учения будут включать отработку тактики обороны на случай кибернападений. Постепенно зона маневров будет смещаться на восток Балтийского моря. На побережье Литвы планируется отработать высадку десанта.