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НАТО начала учения Baltops в Балтийском море

ТАССиещё 1
6 июня 2021
НАТО начала в воскресенье крупнейшие международные учения военно-морских сил в Балтийском море Baltops 2021. Об этом сообщила пресс-служба ВМС ФРГ в Киле.
НАТО начала учения Baltops в Балтийском море
Фото: ReutersReuters
По ее данным в маневрах, которые продлятся до 18 июня, задействованы в общей сложности 40 военно-морских подразделений, 60 самолетов и около 4 тыс. военных. В учениях принимают участия 16 стран НАТО, Финляндия и Швеция.
Baltops 2021, которые пройдут в два этапа, начались в Датских проливах, где будут отрабатываться действия в узких местах на море. Впервые эти учения будут включать отработку тактики обороны на случай кибернападений. Постепенно зона маневров будет смещаться на восток Балтийского моря. На побережье Литвы планируется отработать высадку десанта.
"В этом году мы празднуем 50-е Baltops - учения, которые образуют основу наших способностей к сотрудничеству", - приводятся в сообщении пресс-службы слова командующего учениями, вице-адмирала США Джина Блэка.
Baltops проводятся ежегодно в мае - июне с 1971 года, организатором является командование ВМС США в Европе.
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