"Удар возмездия": в США описали сценарий применения Россией ядерного оружия

«Во время конфликта Россия может угрожать кибернетическим ударом по Вашингтону или европейским столицам или атаковать подводные коммуникационные кабели, что окажет серьезное воздействие на мировую экономику. Также возможна ставка на использование ядерного оружия, чтобы предотвратить поражение в бою или удар возмездия», - говорится в стратегии ВМС США под названием «Преимущество на море: Преобладание объединенной военно-морской силы».
«Может возникнуть мысль, что некоторая первоначальная тактическая ядерная атака может позволить быстро захватить спорную территорию. При этом уровень риска повысится до такой степени, что США просто решат не реагировать, чтобы избежать глобальной катастрофы. Если в России размышляют подобным образом, это чрезвычайно рискованный подход. В конце концов, вся предпосылка американской стратегии ядерного сдерживания состоит в том, чтобы обеспечить полное уничтожение с помощью ответных ударов, если противник применит ядерное оружие первым», - пишет Осборн.