Минобороны сообщило об экспериментах на Новой Земле

Россия проводит на полигоне на Новой Земле неядерные эксперименты, цель которых — подтвердить надежность отечественного ядерного арсенала. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал начальник 12-го Главного (ядерно-оружейного) управления Минобороны РФ генерал-майор Игорь Колесников

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По его словам, в период с 1954 по 1990 годы на Новой Земле состоялось 132 ядерных испытания.

«Далее с 1990-х годов с учетом введения моратория ни одного ядерного взрыва на этом полигоне произведено не было», — отметил он.

Колесников напомнил, что в 1996 году Россия подписала, а в 2000 году ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Неядерные (так называемые «подкритические») взрывные эксперименты (НВЭ) проводятся для оценки надежности и безопасности имеющегося ядерного арсенала. Получаемые в НВЭ данные позволяют проанализировать работоспособность и надежность испытываемого макета ядерного заряда, а также возможность продления сроков его годности.