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INA: в Ираке сбиты два пытавшихся атаковать военную базу БПЛА

RT на русском
6 июня 2021
В Ираке сбиты два беспилотника, которые пытались атаковать военную базу Айн аль-Асад. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на заявление иракских органов безопасности.
В Ираке сбили два пытавшихся атаковать военную базу БПЛА
Фото: ReutersReuters
Подробности атаки не приводятся.
8 мая беспилотник атаковал военную базу Айн аль-Асад, о пострадавших не сообщалось.
Армия,Безопасность,Ирак,
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