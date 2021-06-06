В НАТО увидели опасность в координации действий России и КНР в ООН

Столтенберг проинформировал, что на предстоящем саммите альянса в Брюсселе будет решаться вопрос по программе будущего развития «НАТО-2030», призванной найти ответ «на изменение баланса сил и новые вызовы в сфере политики безопасности». К вызовам он отнёс «превращение Китая в самоуверенную военную державу, рост агрессии со стороны России, новые брутальные формы международного терроризма, увеличение кибератак и распространение атомного оружия».
Кроме того, генсек подчеркнул, что страны НАТО будут стремиться укреплять сотрудничество со странами Тихоокеанского региона. Подъём Китая, по его мнению, представляет собой «фундаментальное изменение в мировом балансе сил».