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В НАТО назвали укрепление сотрудничества России и Китая вызовом для альянса

Парламентская газетаиещё 18
6 июня 2021
Москва и Пекин все чаще координируют свои действия в международных организациях, сотрудничество России и Китая представляет собой «новое измерение и серьёзный вызов» для Североатлантического альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 6 июня сообщает ТАСС.
В НАТО увидели опасность в координации действий России и КНР в ООН
Фото: ReutersReuters
«Мы констатируем, что Россия и Китай в последнее время все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном плане», — сказал Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.
Он обратил внимание, обе страны все чаще координируют свои действия в международных организациях, включая ООН.
«Проводят совместные манёвры, полёты боевых самолетов на дальние расстояния и морские операции, а также активно обмениваются опытом в области использования боевых систем и контроля над интернетом», — указал генсек НАТО.
Столтенберг проинформировал, что на предстоящем саммите альянса в Брюсселе будет решаться вопрос по программе будущего развития «НАТО-2030», призванной найти ответ «на изменение баланса сил и новые вызовы в сфере политики безопасности». К вызовам он отнёс «превращение Китая в самоуверенную военную державу, рост агрессии со стороны России, новые брутальные формы международного терроризма, увеличение кибератак и распространение атомного оружия».
НАТО в отношениях с Россией продолжит стратегию «сдерживания и диалога», отметил он.
«С другой стороны, мы должны как раз в сложные времена оставаться в контакте с нашим соседом Россией по вопросам контроля над вооружениями и другим военным и политическим вызовам. Если мы не будем говорить друг с другом, то не сможем ни урегулировать наши разногласия, ни улучшить взаимопонимание», — подчеркнул Столтенберг.
Кроме того, генсек подчеркнул, что страны НАТО будут стремиться укреплять сотрудничество со странами Тихоокеанского региона. Подъём Китая, по его мнению, представляет собой «фундаментальное изменение в мировом балансе сил».
В конце мая стало известно, что на западе России для сдерживания НАТО сформируют новые воинские части.
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