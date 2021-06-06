В НАТО увидели опасность в координации действий России и КНР в ООН

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«Мы констатируем, что Россия и Китай в последнее время все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном плане», — сказал Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

Он обратил внимание, обе страны все чаще координируют свои действия в международных организациях, включая ООН

«Проводят совместные манёвры, полёты боевых самолетов на дальние расстояния и морские операции, а также активно обмениваются опытом в области использования боевых систем и контроля над интернетом», — указал генсек НАТО.

Столтенберг проинформировал, что на предстоящем саммите альянса в Брюсселе будет решаться вопрос по программе будущего развития «НАТО-2030», призванной найти ответ «на изменение баланса сил и новые вызовы в сфере политики безопасности». К вызовам он отнёс «превращение Китая в самоуверенную военную державу, рост агрессии со стороны России, новые брутальные формы международного терроризма, увеличение кибератак и распространение атомного оружия».

НАТО в отношениях с Россией продолжит стратегию «сдерживания и диалога», отметил он.

«С другой стороны, мы должны как раз в сложные времена оставаться в контакте с нашим соседом Россией по вопросам контроля над вооружениями и другим военным и политическим вызовам. Если мы не будем говорить друг с другом, то не сможем ни урегулировать наши разногласия, ни улучшить взаимопонимание», — подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, генсек подчеркнул, что страны НАТО будут стремиться укреплять сотрудничество со странами Тихоокеанского региона. Подъём Китая, по его мнению, представляет собой «фундаментальное изменение в мировом балансе сил».