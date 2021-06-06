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НАТО начало учения в Балтийском море

RT на русскомиещё 2
6 июня 2021
В воскресенье, 6 июня, НАТО начало международные учения военно-морских сил в Балтийском море Baltops 2021.
НАТО начало учения в Балтийском море
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМС ФРГ.
Отмечается, что манёвры продлятся до 18 июня, в них примут участие 40 военно-морских подразделений, 60 самолётов и около 4 тыс. военных.
Впервые учения будут включать в себя отработку тактики обороны на случай кибернападений.
Ранее стало известно, что Минобороны России будет следить за подготовкой и проведением учений стран НАТО Sea Breeze.
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