НАТО начало учения в Балтийском море

В воскресенье, 6 июня, НАТО начало международные учения военно-морских сил в Балтийском море Baltops 2021.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМС ФРГ.

Отмечается, что манёвры продлятся до 18 июня, в них примут участие 40 военно-морских подразделений, 60 самолётов и около 4 тыс. военных.

Впервые учения будут включать в себя отработку тактики обороны на случай кибернападений.