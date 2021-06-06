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НАТО завершило учения в Эстонии

News.ruиещё 2
6 июня 2021
Масштабные международные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.
В Эстонии завершились учения «Весенний шторм»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В трёхнедельных манёврах участвовали почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании.
Я доволен тем, чего мы достигли за эти три недели. Цели учений были достигнуты. Мы восстанавливаем режим учений в Силах обороны, который действовал до пандемии коронавируса, сокращено только участие резервистов, которых в этом году было привлечено почти в десять раз меньше, — отметил командующий учениями генерал-майор Индрек Сирель.
В учениях участвовали почти все виды войск Сил обороны Эстонии, дислоцированные здесь части международного батальона НАТО, а также прибывшие на манёвры подразделения некоторых стран НАТО.
Ранее стало известно, что военные учения НАТО в Болгарии вышли из-под контроля. «Заигравшиеся» солдаты армии США, вооружённые автоматами и пулемётами, ворвались в расположенный в селе у Пловдива цех по производству оборудования для обработки оливкового масла. Люди в форме перелезли через забор, по-английски приказали всем стоять на месте.
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