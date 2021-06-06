В Эстонии завершились учения «Весенний шторм»

В учениях участвовали почти все виды войск Сил обороны Эстонии, дислоцированные здесь части международного батальона НАТО, а также прибывшие на манёвры подразделения некоторых стран НАТО.

Ранее стало известно, что военные учения НАТО в Болгарии вышли из-под контроля. «Заигравшиеся» солдаты армии США, вооружённые автоматами и пулемётами, ворвались в расположенный в селе у Пловдива цех по производству оборудования для обработки оливкового масла. Люди в форме перелезли через забор, по-английски приказали всем стоять на месте.