Индия вернёт арендованную у РФ атомную подводную лодку

Индийские военные вернут в Россию атомную подводную лодку проекта 971 «Нерпа». Она эксплуатировалась под названием «Чакра». Её возвращение связано с истечением срока аренды, сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.

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Подлодка была отдана России в 2012 году в 10-летний лизинг. Официальных комментариев по поводу возвращения субмарины пока не поступало.

Вместе с тем телеканал NDTV рассказал, что подлодка будет преждевременно возвращена из-за «проблем содержания, в том числе с силовой установкой». Субмарина движется во Владивосток. Её сопровождают корабли России и Индии. В настоящий момент она находится в Сингапуре.

Как сообщает ТАСС, за всю историю отношений между странами Индия второй раз арендует атомную подлодку у России. Первый раз в 1988 году была взята подлодка 670 «Скат» К-43. Индийские СМИ сообщали, что в 2025 году Нью-Дели планирует взять в аренду ещё одну российскую АПЛ.