Луганск обвинил Зеленского в нарушении Минских соглашений

«Подписанный Зеленским 2 июня указ, которым он вводит в действие решение СНБО «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях», явно направлен на целенаправленное усугубление конфликта», – цитирует Дейнего ЛуганскИнформЦентр.
«Зеленский фактически продвигает все тот же законопроект о «политике переходного периода», который, по сути, полностью перечеркивает обязательства Украины по Минским соглашениям. Никакое «правосудие переходного периода» не предусматривается ни Комплексом мер, ни какими бы то ни было иными подписанными в рамках Минских переговоров документами», – указал Дейнего.
«Вместо предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса, закрепленного в конституции [Украины], вместо запрета преследования и наказания, вместо полного восстановления социально-экономических связей и права на трансграничное сотрудничество с Россией украинская власть для Донбасса предусматривает люстрацию и ущемление в гражданских правах, продолжение экономической блокады и ограничение свободы передвижения», – сказал Дейнего.