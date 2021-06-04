В Северной Македонии прошли учения с участием авиации НАТО

На полигоне Криволак в Северной Македонии (17 мая - 2 июня 2021 г.) прошли первые крупнейшие маневры Атлантического Альянса с момента включения Скопье НАТО . Они стали балканской частью крупных международных учений с армией США , Defender Europe 21, в которой приняло участие 28000 военнослужащих из 26 стран. Учения проводились одновременно в 30 местах Европы на территории 12 стран.

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В Северной Македонии маневры носили кодовое название Odlucen Udar 21, и прошли в Криволаке - на крупнейшем военном полигоне в Юго-Восточной Европе (225 км2), расположенном в восточно-центральной части страны, недалеко от города Неготино . В них приняли участие более 1500 македонских, американских, болгарских и греческих военнослужащих. В Криволаке македонские и американские саперы построили специальную взлетно-посадочную полосу для разведывательных и боевых дронов. В постоянном использовании полигона заинтересованы и американцы, и британцы.

В ходе учений впервые в Северной Македонии была испытана авиационная поддержка сухопутных войск с помощью группы греческих спецназовцев - наводящих самолетов и подсвечивающих цели. Роль машин поддержки выполняли два греческих F-16 Block 50 (одноместный C, тактический номер 073 и двухместный D, тактический номер 078). Оба истребителя были выделен 347-й эскадрильей "Персей" с базы Неа-Агиалос.

Военно-воздушные силы Северной Македонии были представлены транспортно-боевым вертолетом Ми-8МТ из авиационной эскадрильи, базирующейся в Петровце. С его борта с помощью линей высаживались бойцы спецназа. В акции также участвовали 4х4 бронетранспортеры Thyssen Henschel TM-170 Hermelin (на базе шасси Mercedes-Benz Unimog), которые армия Северной Македонии получила из Германии. Их модернизировали на местных заводах «Октомбри - Еврокомпозит» и адаптировали под установку 7,62-мм пулеметов ПКТ или 12,7-мм пулеметов НСВ.

Транспортеры ТМ-170 и российские колесные БТР-70/80, унаследованные от прошлой эпохи, а также гусеничные БМП-2 МТ-ЛБ и БМП-2 в армии Северной Македонии в ближайшее время будут заменены современным оборудованием. Правительство Скопье заказало 96 американских четырехколесных JLTV Oshkosh Defense и 54 восьмиколесных Strykers. Американские Strykers будут поставляться в трех вариантах: M1126 - базовая пехотная машина, M1130 - командирская машина и M1129 - минометная машина. Всего Скопье планирует до 2024 года оснастить сухопутные войска 150 американскими колесными бронетранспортерами для боевой группы легкой пехоты численностью 1000 человек, заявленной для нужд международных сил НАТО, в соответствии с декларацией страны о вступлении в НАТО в 2020 году.