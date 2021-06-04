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США экстренно вывели подводный флот в Тихий океан

Lenta.ru
48 минут назад
Треть подводных лодок американского военного флота в Тихом океане в экстренном порядке вывели для проверки боеготовности в рамках учений Agile Dagger 2021. Об этом командование подводных сил флота объявило в Twitter.
США экстренно вывели подводный флот в Тихий океан
Фото: Pacific Submarines / TwitterPacific Submarines / Twitter
В учениях задействованы субмарины из Перл-Харбора, Бремертона и Сан-Диего. Утром 4 июня они прибыли на объединенную базу Перл-Харбор-Хикэм в американском штате Гавайи.
В ходе учений будет отработано развертывание подлодок в различных районах Тихого океана. Командование проверит готовность флота к выполнению прицельных ударов по наземным целям баллистическими и управляемыми ракетами, а также взаимодействие флота с другими подводными лодками и кораблями противника.
Среди развернутых кораблей — атомная быстроходная подводная лодка Connecticut ВМС США класса Seawolf, которая рассчитана на восемь торпедных аппаратов и может вместить до 50 торпед в отсеке.
Всего в составе Тихоокеанского флота США числится 38 атомных подводных лодок.
Армия,В мире,Бремертон,Соединенные Штаты,
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