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Закрыть лохотрон: США  откажутся от закупки истребителей F-35

Мария Иванова
1 час назад
Министерство обороны США в 2022 году не собирается выделять деньги на закупку истребителей пятого поколения F-35. Об этом пишет «Свободная пресса».
Закрыть лохотрон: США откажутся от закупки истребителей F-35
Фото: ReutersReuters
По данным издания Defense News, деньги, планировавшиеся на закупку F-35, будут потрачены на приобретение истребителя-бомбардировщика F-15EX.
Изначально F-35 активно рекламировался среди стран НАТО и партнеров в Азии и Австралии, которые во многом и профинансировали его разработку. Истребитель совершил первый полет в 2006 году, а его опытная эксплуатация в Корпусе морской пехоты (КМП) началась в 2012 году. С тех пор с самолетом постоянно происходят неприятности, проблемы «сыплются как из рога изобилия», отмечает «Свободная пресса».
Так, F-35 имеет плохие летные характеристики в части маневренности, при комплексном воздействии агрессивной морской среды и сверхзвуковых скоростей интенсивно разрушается радиопоглощающее покрытие, которое делает самолет малозаметным, истребитель также не способен летать в грозу из-за серьезных проблем со статическим электричеством, а пилоты постоянно жалуются на несовершенство различных систем.
Два года назад при расследовании инцидента с падением F-35, который принадлежал ВВС Японии, было выявлено более 900 программных ошибок.
«Сейчас их семьсот с лишним. То есть процесс исправления ошибок идет, но он слишком медленный, если учесть, что F-35 совершает полеты уже 15 лет ( ) Также Пентагон уже почти год требует радикального снижения стоимости эксплуатации F-35. Сейчас час полета обходится приблизительно в 50 тыс. долларов. Однако эта цифра не уменьшается, а постоянно возрастает. Что связано с частыми поломками целого ряда узлов», - констатирует автор статьи.
В октябре прошлого года российский истребитель Су-57 продемонстрировал превосходство над американским F-35. Министерство обороны тогда поздравило летчиков-испытателей, работников и ветеранов Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова (ГЛИЦ) со 100-летием предприятия и распространило видеозапись, на которой запечатлены летчики за работой на земле и в воздухе.
В какой-то момент в кадре появляется Су-57, летящий на большой высоте без половины фонаря кабины. По словам экспертов, на это не способен ни один боевой самолет в мире. Аналитики также подчеркнули, что Су-57 таким образом обставил самолеты Военно-воздушных сил США — показал, что может оставаться в воздухе даже в случае получения критических повреждений. В то же время с F-35 уже неоднократно происходили различные инциденты в результате разгерметизации кабины, в том числе такие, что приводили к крушению истребителей.
Армия,Министерство обороны,НАТО,Пентагон,Австралия,Соединенные Штаты,
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