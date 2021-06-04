Закрыть лохотрон: США  откажутся от закупки истребителей F-35

Так, F-35 имеет плохие летные характеристики в части маневренности, при комплексном воздействии агрессивной морской среды и сверхзвуковых скоростей интенсивно разрушается радиопоглощающее покрытие, которое делает самолет малозаметным, истребитель также не способен летать в грозу из-за серьезных проблем со статическим электричеством, а пилоты постоянно жалуются на несовершенство различных систем.

В какой-то момент в кадре появляется Су-57, летящий на большой высоте без половины фонаря кабины. По словам экспертов, на это не способен ни один боевой самолет в мире. Аналитики также подчеркнули, что Су-57 таким образом обставил самолеты Военно-воздушных сил США — показал, что может оставаться в воздухе даже в случае получения критических повреждений. В то же время с F-35 уже неоднократно происходили различные инциденты в результате разгерметизации кабины, в том числе такие, что приводили к крушению истребителей.