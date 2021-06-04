16 лет неудач: почему США отказываются от разработки рельсотрона

После 16 лет исследований и разработок ВМС США, похоже, готовы отказаться от программы электромагнитного рельсотрона. В своем последнем бюджетном запросе флот не требует какого-либо дополнительного финансирования проекта и заявляет, что завершит всю запланированную работу к концу финансового года, прежде чем сдать материалы в архив.

Фото: Office of Naval Research Office of Naval Research

В проекте бюджета ВМС США на 2022 финансовый год обнулены две отдельные статьи, связанные с исследованиями и разработками рельсотрона (рейлгана), пишет The Drive. Кроме того, флот не запрашивал и не получал какое-либо финансирование для проекта через счет прикладных исследований инновационных военно-морских прототипов в бюджете на 2021 финансовый год.

Тем не менее ВМС США все же получили запрошенные $9,5 млн плюс еще $20 млн, которые Конгресс США решил добавить через строку бюджета «Развитие перспективных технологий».

С тех пор как Управление военно-морских исследований официально начало работу над рельсотроном в 2005 году, финансирование проекта осуществлялось по ряду различных статей. В прошлом это иногда вызывало путаницу и приводило к ошибочным сообщениям об отмене программы. Теперь планы ВМС США кажутся вполне ясными.

Что касается статей по развитию перспективных технологий, в бюджетных документах говорится, что «сокращение финансирования с 2021 финансового года по 2022 финансовый год связано с прекращением усилий по развитию передовых технологий в рамках этого мероприятия».

«Технологии и опыт при разработке рельсотронов будут задокументированы и сохранены», — говорится в отдельном разделе, описывающем цель выделения дополнительных средств, которые Конгресс США добавил к программе в 2021 финансовом году.

Это также указывает на то, что в настоящее время планы флота в лучшем случае заключаются в том, чтобы отложить проект по созданию рельсотронов на неопределенный срок.

«Вся технологическая оснастка рельсотрона будет модернизирована, чтобы максимально повысить ее устойчивость и облегчить ее потенциальное использование в будущем», — сообщает The Drive.

С 2005 года ВМС США испытал как минимум два различных проекта рельсотрона, один от BAE Systems и один от General Atomics, причем первый был основным прототипом, который флот использовал в своих предыдущих исследованиях и разработках. Оба этих типа оружия функционировали примерно одинаково, выстреливая снаряды с использованием мощных электрических магнитных полей.

По состоянию на 2017 год Управление военно-морских исследований заявило, что продемонстрирована способность, по крайней мере, одного из этих видов оружия стрелять снарядами со скоростью более 4500 миль в час, или примерно в шесть раз быстрее скорости звука.

В том же году испытания показали, что имеется возможность залповой стрельбы из прототипа рельсовой пушки компании BAE Systems. Заявленная цель в то время заключалась в разработке конструкции, способной поражать цели различного типа — от кораблей и береговых объектов до самолетов и управляемых ракет противника на расстоянии до 100 миль. ВМС США ожидали, что серийные образцы этого оружия будут приняты на оснащение флота к 2025 году.

Однако за последние четыре года статус этой программы становился все более неясным. Последним значимым решением ВМС было перенести все работы, в том числе над прототипом рельсотрона, из дивизиона Дальгрена Военно-морского центра надводных боевых действий в Вирджинии на ракетный полигон White Sands Сухопутных войск ВС США в Нью-Мексико.

В то время также велась дискуссия о возможном испытании этого оружия у побережья в северо-западной части Тихого океана. Первоначально ВМС США планировали осуществить испытания прототипа «рейлгана» с корабля в 2016 году. Однако мероприятия неоднократно откладывались.

В последние годы также появилось множество отчетов, указывающих на то, что ВМС США близки к отмене программы по созданию рельсотрона. Тем не менее, финансирование продолжалось на относительно стабильном уровне вплоть до текущего финансового года.

Появление в 2018 году китайского военно-морского рейлгана на продвинутой стадии разработки могло оживить программу ВМС США. О китайском рельсотроне ранее писала «Газета.Ru».

Теперь, чтобы ни случилось за кулисами, конец программы рейлгана, по крайней мере публично, кажется, уже не за горами, пишет The Drive. Однако работа над проектом может продолжаться секретно.

Также важно отметить, что ВМС США уже начали работу над сверхскоростным снарядом, основанным на конструкции снаряда для рейлгана, но который можно выпускать из другого оружия, включая 127-мм морские пушки и 155-мм гаубицы, со скоростью М — 3.

ВМС сообщили, что этой скорости достаточно для того, чтобы поразить широкий спектр целей по сравнению с традиционными артиллерийскими боеприпасами. 155-мм самоходная гаубица XM1299 Сухопутных войск ВС США в прошлом году в ходе эксперимента успешно сбила беспилотник-мишень BQM-167, служивший аналогом крылатой ракеты.

127-мм пушка и самоходная гаубица M107, модифицированная для использования в качестве испытательного стенда для 155-мм усовершенствованной артиллерийской системы AGS, применялись в ходе тестов. Такие пушки могли бы использоваться в качестве основного вооружения эсминцев класса Zumwalt.

Однако в 2016 году ВМС США объявили, что не будут закупать 155-мм снаряды для ведения огня на большие расстояния после того, как стоимость боеприпасов взлетела до заоблачных высот, и в конечном итоге эти орудия остались без снарядов.

Военно-морские силы США также изучают возможность демонтажа AGS на двух эсминцах класса Zumwalt, которые он уже получил, а также третьего корабля в серии, который находится на последних стадиях строительства, и замену их совершенно новыми системами вооружения.

Одной из альтернатив могут быть пусковые установки для будущего гиперзвукового оружия. Прогресс в разработке различных программ гиперзвуковых ракет может быть одним из факторов, которые заставили ВМС США прекратить работу над программой рельсотрона.

ВМС США разрабатывают ряд гиперзвуковых ракет, которые обещают быть универсальными. В том числе ракеты SM-6 Block IB, которые предназначены для отражения различных воздушных и надводных угроз.

Конгресс США все еще может добавить средства в окончательный вариант бюджета на 2022 финансовый год, чтобы поддержать программу рельсотрона. Однако обоснование, которое законодатели дали для выделения ВМС США дополнительных средств на проект в текущем финансовом году, свидетельствует, что они согласны с текущими планами флота.

ВМС США в настоящее время планируют сохранить оборудование, технологическую оснастку и документацию, относящуюся к долгим годам работы с рельсотронами, на случай если они захотят пересмотреть эту концепцию в будущем.