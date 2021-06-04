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Обративший в бегство американских солдат енот попал на видео

Алевтина Жаркова
11 минут назад
Енот обратил в бегство американских солдат. Видео инцидента появилось в TikTok-аккаунте @jossiechavez0.
На кадрах видно, как военнослужащие США с криками выбегают из бронемашины, напуганные хищным млекопитающим. Виновник их паники следом за людьми покидает боевую машину.
Этот ролик был размещен в соцсети 1 июня и набрал уже 1,7 миллиона просмотров. Некоторые пользователи не удержались от едких комментариев в адрес американских солдат.
«Страна свободных и отважных», – написал под видео один из просмотревших его подписчиков.
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