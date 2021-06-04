Шансы Украины в случае войны с Россией оценили в США

Украинская армия не обладает малозаметными типами вооружений и комплексами, способными преодолеть сложную российскую противоракетную оборону. Такое мнение высказал Марк Эпископос в статье, опубликованной американским журналом National Interest.

Автор отметил, что серьёзную угрозу для военных объектов на Украине представляют российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Они находятся в Крыму и способны поражать воздушные цели на расстоянии 400 км.

Передовые российские истребители, в том числе грозные Су-35С, без труда справятся с украинскими боевыми самолётами. Они способны нанести сокрушительные и высокоточные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины при помощи ракет класса «воздух — земля» и управляемых бомб, — считает автор публикации.

По его мнению, на земле Украине не хватает основных боевых танков Т-84 «Оплот». Малое их количество не сможет эффективно противостоять российским танкам Т-90А и модернизированной версии Т-90М. Эпископос подчеркнул, что Россия также имеет на вооружении самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», отличающиеся скорострельностью и высокой дальностью стрельбы.

Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и её современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от гаубиц угрозы, — подчеркнул Эпископос.

Он добавил, что резко изменить такой ход войны может международное вмешательство.