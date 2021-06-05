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Минобороны РФ рассекретило архивы о Прибалтийской операции

Мир24иещё 3
1 час назад
Красноармейцам, освободившим Латвию, посвящается. Минобороны России опубликовало новые архивные документы о Прибалтийской операции. Она завершилась полным разгромом немецких войск в ноябре 1944-го, передает телеканал «МИР 24».
Минобороны рассекретило уникальные документы об освобождении Латвии
Фото: Мир24Мир24
В разделе представлены журналы боевых действий советских стрелковых дивизий, наградные документы, информация о захоронениях солдат и офицеров Красной Армии. Как подчеркивают в Минобороны, в последние годы в Латвии активизировались силы, стремящиеся уничтожить прошлое собственной страны.
Так, монумент воинам-освободителям, воздвигнутый над братской могилой, заменили на малозаметную памятную плиту. А в феврале этого года неизвестные при помощи трактора демонтировали с одного из памятников советскую пушку ЗиС-3 и утопили ее в реке. Власти Латвии говорят, что средств на подъем пушки и восстановление памятника у них нет.
Армия,Министерство обороны,Латвия,
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