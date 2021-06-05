Минобороны рассекретило уникальные документы об освобождении Латвии

В разделе представлены журналы боевых действий советских стрелковых дивизий, наградные документы, информация о захоронениях солдат и офицеров Красной Армии. Как подчеркивают в Минобороны, в последние годы в Латвии активизировались силы, стремящиеся уничтожить прошлое собственной страны.

Так, монумент воинам-освободителям, воздвигнутый над братской могилой, заменили на малозаметную памятную плиту. А в феврале этого года неизвестные при помощи трактора демонтировали с одного из памятников советскую пушку ЗиС-3 и утопили ее в реке. Власти Латвии говорят, что средств на подъем пушки и восстановление памятника у них нет.