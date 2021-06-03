ВВС США перестали закупать истребители F-35

В программе закупок авиационной техники для ВВС США на 2022 финансовый год не оказалось новейших истребителей F-35, сообщает 3 июня Defense News.

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Отмечено, что хотя эта программа еще и не утверждена конгрессом, но полное отсутствие в ней упоминаний об F-35 как минимум вызывает вопросы.

По информации издания, основные суммы будут направлены на приобретение 12 истребителей F-15EX, на которые выделено $1,4 млрд.

По неофициальным данным, ВВС США ждут появления модернизированной версии F-35 Block 4, а до тех пор решено тратить финансовые средства на поддержание уже имеющихся машин в рабочем состоянии.