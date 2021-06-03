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Десант и стрельбы. Тихоокеанский флот провел учения в Японском море

ИА Regnum
1 час назад
Приморская флотилия Тихоокеанского флота (ТОФ) провела в Японском море боевые тренировки, сообщает 3 июня Минобороны России.
Тихоокеанский флот провел учения в Японском море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Боевые упражнения выполнялись с участием больших десантных кораблей (БДК) «Пересвет» и «Ослябя».
В ходе учений экипажи БДК и подразделения морской пехоты отработали погрузку на корабль техники и личного состава морского десанта.
«Затем, действуя в море, корабли поочередно нанесли серию артиллерийских ударов по сложным мишенным позициям на берегу, которые имитировали долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника», — указано в сообщении военного ведомства.
Отмечено, что БДК «Пересвет» использовал 122-мм корабельную реактивную систему залпового огня «Град-М» для уничтожения учебных целей.
Кроме того, экипажи отработали отражение воздушного нападения и провели артиллерийские стрельбы по воздушной цели и буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль противника, а также провели учения по противоминной обороне, поразив макеты плавающих морских мин.
Армия,Министерство обороны,
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