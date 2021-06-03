Тихоокеанский флот провел учения в Японском море

В ходе учений экипажи БДК и подразделения морской пехоты отработали погрузку на корабль техники и личного состава морского десанта.

Кроме того, экипажи отработали отражение воздушного нападения и провели артиллерийские стрельбы по воздушной цели и буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль противника, а также провели учения по противоминной обороне, поразив макеты плавающих морских мин.