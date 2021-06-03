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Новейшие британские танки за пять миллиардов долларов оказались бесполезными

Lenta.ru
1 час назад
Новейшие британские танки за пять миллиардов долларов оказались бесполезными
Фото: WikipediaWikipedia
Новейшие танки, на которые Великобритания потратила около пяти миллиардов долларов, оказались практически бесполезными и опасными для экипажа. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на попавший в ее распоряжение правительственный доклад.
В документе говорится, что бронемашины семейства Ajax наносили вред здоровью членов экипажа. После езды на них военные жаловались на отеки суставов и ощущение постоянного шума в ушах. Поэтому с ноября 2020 года по март 2021-го танки не использовались. К тому же командованию пришлось ввести ограничения для безопасной эксплуатации Ajax. Так, максимальную скорость передвижения снизили вполовину, до 20 миль в час, а экипаж решили заменять каждые полтора часа.
По информации издания, для нужд армии закупили почти 600 танков. Что с ними делать, пока не решили. Невозможность использования машин вызвана их конструктивными дефектами, выражающимися в чрезмерной вибрации. Она не позволяет стрелять во время движения.
В августе 2020 года Министерство обороны Великобритании заявило о намерении модернизировать вооруженные силы. Согласно одной из программ, страна может полностью отказаться от танков.
Армия,Оружие,Соединенное Королевство,
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