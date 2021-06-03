Новейшие британские танки за пять миллиардов долларов оказались бесполезными

В документе говорится, что бронемашины семейства Ajax наносили вред здоровью членов экипажа. После езды на них военные жаловались на отеки суставов и ощущение постоянного шума в ушах. Поэтому с ноября 2020 года по март 2021-го танки не использовались. К тому же командованию пришлось ввести ограничения для безопасной эксплуатации Ajax. Так, максимальную скорость передвижения снизили вполовину, до 20 миль в час, а экипаж решили заменять каждые полтора часа.