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Новейший американский истребитель «сбили» во время недавних учений

Ferra.ru
22 минуты назад
В сети появились результаты свежих испытаний «одной из главных надежд ВВС США» — истребителя F-15EX. Оказалось, что в рамках учений боевой самолёт был сбит.
Новейший истребитель США «сбили» во время учений
Фото: Ferra.ru Ferra.ru
Но вместе с тем летательный аппарат смог показать себя и с лучшей стороны. Например, он одержал несколько побед, пишет Air Force Magazine.
Прямо сейчас военное командование Соединённых Штатов занимается анализом полученных результатов.
Сообщается, что в рамках учений два истребителя F-15EX совершили 33 вылета. Они работали в паре с другими боевыми самолётами страны, в том числе F-15C Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-35 Joint Strike Fighter и F-22 Raptor.
По мнению американских экспертов, результаты новой машины нельзя назвать откровенно плохими. Как минимум потому, что ВВС США до сих пор не разработали стратегию для новых истребителей.
Армия,Соединенные Штаты,
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