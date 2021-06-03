NI: термобарическое оружие России годится для фильмов ужасов

Российская армия обладает отдельным классом вооружений, сам факт существования которого вселяет ужас в потенциальных противников. Речь идёт о термобарическом оружии. По словам американцев, ТОС-1 «Буратино» подходит для фильмов ужасов, пишет The National Interest.

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Эти боевые системы используют боеприпасы, потребляющие кислород во время детонации, что усиливает разрушительный эффект от их применения. Подобное оружие используют против укреплённых позиций противника, например, бункеров. Самым известным представителем этого класса является тяжёлая огнемётная система ТОС-1 «Буратино».

Американские военные применяли термобарическое оружие во Вьетнаме. Не желая отставать, советские военные приступили к работе над собственной версией термобарической системы вооружения. В итоге в 1980-х годах была представлена ТОС-1 «Буратино», которая построена на базе шасси танка Т-72, — проводят исторический экскурс американские журналисты.

В материале NI отмечается, что название — отсылка к сказочному персонажу неплохо подходит для боевой системы с пусковой установкой из 30 труб. ТОС-1 может вести стрельбу на дальности до 3,5 километра и и способна покрывать огнём площадь в 80 тысяч квадратных метров. С практической точки зрения это означает, что установки «Буратино» могут разрушить вражеские укрепления на большой территории за кратчайший промежуток времени.

Термобарическое оружие России должно быть в фильме ужасов. Оно может очень быстро уничтожить крупные вражеские укрепления, — отмечают авторы NI.

В 2001 году была представлена модернизированная версия «Буратино» — ТОС-1А. Дальность залпа была увеличена до шести километров. Оружие стало популярным экспортным продуктом. В частности, Саудовская Аравия заключила сделку о поставке ТОС-1А на $3 млрд.