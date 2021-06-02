"Нечего ответить": Козак объяснил причины эскалации в Донбассе

По его мнению, на переговорах трехсторонней контактной группы и стран нормандского формата по Донбассу Украина «подошла к краю», ей «нечего ответить». Поэтому в феврале власти Украины «решили обострить ситуацию».

Замглавы администрации президента также заявил, что РФ выступает за рассекречивание содержания переговоров в контактной группе и нормандского формата, однако ей пока «не удается пробить эту позицию».