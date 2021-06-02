"Нечего ответить": Козак объяснил причины эскалации в Донбассе

«Вот все то, обострение, которое произошло в январе, феврале, марте, оно очевидно, что оно рукотворное, оно имеет свои причины и внутриполитические, и внешнеполитические», - сказал Козак.
«Украинская сторона занимает такую, сродни известной болезни - раздвоение личности, позицию: с одной стороны, мы за строгую конфиденциальность, но стоит только дверь закрыть, выходят за дверь и рассказывают всем, независимо от результатов переговоров», - заявил Козак, добавив, что Киев «проливает на головы несчастных украинских граждан» свою интерпретацию переговоров.