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"Нечего ответить": Козак объяснил причины эскалации в Донбассе

Вероника Полынина
52 минуты назад
Власти Украины «решили обострить ситуацию» в Донбассе по внешнеполитическим и внутриполитическим причинам, считает заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Об этом, как сообщает «Интерфакс», он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
"Нечего ответить": Козак объяснил причины эскалации в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Вот все то, обострение, которое произошло в январе, феврале, марте, оно очевидно, что оно рукотворное, оно имеет свои причины и внутриполитические, и внешнеполитические», - сказал Козак.
По его мнению, на переговорах трехсторонней контактной группы и стран нормандского формата по Донбассу Украина «подошла к краю», ей «нечего ответить». Поэтому в феврале власти Украины «решили обострить ситуацию».
Это обострение совпало с заявлениями Киева о необходимости привлечь в нормандский формат США, Великобританию, а затем и «весь ЕС». В это же время наблюдалось заметное падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского и правящей партии «Слуга народа», подчеркнул Дмитрий Козак.
Замглавы администрации президента также заявил, что РФ выступает за рассекречивание содержания переговоров в контактной группе и нормандского формата, однако ей пока «не удается пробить эту позицию».
«Украинская сторона занимает такую, сродни известной болезни - раздвоение личности, позицию: с одной стороны, мы за строгую конфиденциальность, но стоит только дверь закрыть, выходят за дверь и рассказывают всем, независимо от результатов переговоров», - заявил Козак, добавив, что Киев «проливает на головы несчастных украинских граждан» свою интерпретацию переговоров.
Армия,Владимир Зеленский,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,ЕС,Украина,
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